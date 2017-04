/ / DNIT INVESTIRÁ MAIS DE R$ 2 BILHÕES PARA RESTAURAR RODOVIAS EM MT E ARCO NORTE

Com o objetivo de melhorar as condições de escoamento da safra de grãos do centro-oeste brasileiro, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) DNIT está com 11 projetos em licitação para restauração e manutenção das BRs- 158, 163 e 364. As obras vão abranger um total de aproximadamente 1.900 quilômetros nos estados do Mato Grosso, Pará e Rondônia e terão investimento de mais de R$ 1,4 bilhão.

A autarquia possui, ainda, nove projetos aptos a serem licitados nas mesmas rodovias. Assim, quando forem contratados, outros 993 quilômetros serão recuperados. O órgão tem também cinco projetos em fase de elaboração. No total, os projetos em licitação, aptos a licitar e em elaboração, recuperarão 3.409 mil quilômetros numa rota de escoamento de produção de soja e milho. O investimento total está estimado em mais de R$ 2,2 bilhões.

O DNIT destaca, conforme a assessoria de imprensa, que, com o asfalto recuperado, a trafegabilidade de caminhões será facilitada e viabilizará o escoamento de grãos aos portos do Norte do país, conhecido como Arco Norte. Na safra de 2014/2015, por exemplo, mais de 16 milhões de toneladas de milho e soja foram exportadas pela região. Desse montante, 7,2 milhões saíram pelo Porto de Itaqui, no Maranhão.

Os projetos fazem parte do Programa de Recuperação e Manutenção Rodoviária (CREMA), que são contratos com o objetivo de recuperar e manter as condições funcionais das rodovias federais durante o período de vigência do contrato, que pode ser de três a cinco anos. Na primeira fase, o ganhador da licitação deve recuperar sua capacidade de trafegabilidade em todo o trecho da rodovia executando serviços de recuperação, bem como a manutenção da via e faixa de domínio e, na segunda fase, deve fazer apenas a manutenção do trecho licitado até o final de sua vigência contratual.

As obras possuem serviços de recuperação e manutenção do pavimento, garantindo ao usuário boas condições de trafegabilidade e segurança.