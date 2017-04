/ / Deputado confirma interesse em disputar presidência estadual do PT

O deputado estadual Valdir Barranco (PT) afirmou que deve concorrer na eleição que irá escolher o presidente estadual da legenda. A princípio o petista havia refutado o cargo à frente do partido para se dedicar aos dois últimos anos como parlamentar, mas de acordo com ele, várias lideranças pediram para que assumisse a gestão da sigla.

“Há um pedido de todas as lideranças do partido para que eu me coloque como candidato à presidência do diretório estadual aqui em Mato Grosso e nós estamos praticamente fechados nessa decisão. Como fiquei dois anos fora do mandato, tenho focado muito no trabalho parlamentar, mas sendo uma necessidade do partido, somos soldados e trabalharei ainda mais do que já tenho trabalhado para o fortalecimento do PT como um todo”, disse o parlamentar.

Ele explicou que a escolha do novo presidente estadual deve acontecer no mês de maio. “Concluímos com muito êxito a primeira etapa das eleições da escolha das direções do partido. Diferentemente dos demais anos, que a escolha era feita no mesmo processo, agora dividimos em três etapas. Na primeira escolhemos as direções municipais, e a próxima etapa de 5 a 7 de maio nós escolheremos através dos delegados a direção estadual. Nos dias 1 e 2 de junho haverá a escolha da direção nacional. Agora, passada a primeira etapa, nós começamos a pensar no congresso estadual”.

O petista ainda ressalta a união do partido, que é o único a realizar votação para todos os filiados escolherem a direção. “Nosso partido sai unido. Aqui em Mato Grosso nossa chapa fez 94% dos votos e, portanto, teremos a maioria dos delegados que vão escolher a direção da sigla em Mato Grosso. No Brasil também saímos fortalecidos, Nossa candidata à presidência nacional é a companheira Gleisi Hoffmann, senadora pelo estado do Paraná. E aqui tenho acompanhado o crescimento do partido que é bem expressivo, com várias lideranças procurando para filiar, inclusive com mandato que querem estar no Partido dos Trabalhadores”.

De acordo com levantamento feito pela Secretaria Nacional de Organização do PT, o Processo de Eleições Diretas (PED) municipais de 2017 levou 290.124 mil filiados às urnas em 3.315 municípios de todo o país. Foram eleitos os Presidentes e Diretórios do PT em 2.740 municípios e também as delegações aos 27 Congressos Estaduais. O PED abre oficialmente o período que precede o “6º Congresso Nacional do PT Marisa Leticia Lula da Silva”, que será realizado nos dias 1, 2 e 3 de junho deste ano.

Por A Gazeta (foto: Marcos Lopes/arquivo)