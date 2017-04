/ / Cuiabá vence e se classifica para final do Campeonato Mato-grossense

Empurrado pela torcida, o Cuiabá Esporte Clube venceu o Luverdense nos pênaltis e se classificou para a grande final do Campeonato Mato-grossense. O adversário será o Sinop, que já tinha vencido o Dom Bosco pela outra semifinal.





O Cuiabá tinha perdido o primeiro jogo da semifinal, no Passo das Emas, por 1 x 0. Portanto, para se classificar direto precisava vencer por dois gol de diferença. Vitória por um gol, levava a decisão para os pênaltis. E foi o que aconteceu.





Cleberson Tiarinha brilhou mais uma vez, e marcou no segundo tempo o gol do Dourado, que ainda viu o juiz não marcar um pênalti para a equipe e assinalar um impedimento de Bruno Veiga, no momento em que o atacante partia para o gol, sem marcação.





Com a partida finalizada em 1 x 0, os jogadores foram para as cobranças de pênalti. As duas maiores estrelas do Luverdense, Paulinho e Marcos Aurélio, erraram suas cobranças, respectivamente, e zagueiro do Cuiabá, Douglas Mendes, marcou o pênalti decisivo, que colocou o Dourado na final da competição.





Maior público do ano





Mais de 1500 pessoas foram ao estádio prestigiar a partida, entre os atuais dois melhores times de Mato Grosso. Este foi o maior público do ano da competição.





Para esta partida, a diretoria do Dourado decidiu lançar uma promoção especial para a partida: crianças até 12 anos de idade e mulheres não pagam.





Grande final





O primeiro jogo da decisão ocorre na Arena Pantanal no próximo domingo, dia 30 de abril.

Por ZF Press