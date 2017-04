/ / Crianças que morreram após carro cair de ponte serão sepultadas em MT

Os corpos de um bebê de 29 dias e duas crianças de apenas 1 e 3 anos serão sepultados no cemitério de Nova Bandeirantes, esta tarde. A informação foi confirmada pela funerária Pax Cristo Rei, ao Só Notícias. Eles faleceram após um VW Gol branco cair de uma ponte em uma estrada rural no município, neste final de semana.

Segundo informações de um soldado da Polícia Militar, uma quarta criança que estava neste carro ficou gravemente ferida e precisou ser encaminhada de avião ao Hospital Regional de Alta Floresta. O atual estado de saúde não foi informado.

De acordo com a PM, no veículo também estavam três pessoas adultas. Todas ficaram feridas e foram encaminhadas ao hospital local. Nenhuma delas corre risco de morrer.

De acordo com o policial, o condutor informou que teria perdido controle da direção em uma curva e acabou caindo com o veículo no rio. A versão e as circunstâncias estão sendo investigada pelas autoridades policiais.

O carro ficou submerso na água e foi retirado por um trator, esta manhã.

