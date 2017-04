/ / Cortes nobres à vontade fazem parte do roteiro da “Disneylândia dos Carnívoros”, em Mato Grosso

Os cortes mais requisitados e apreciados na gastronomia mundial vão fazer parte do cardápio da segunda edição do Festival Braseiro. O evento será realizado no dia 6 de maio, em Cuiabá, e vai ser um ponto de encontro para os carnívoros. Serão 10 horas de open food e open bar durante o maior churrasco do Centro-Oeste, e que já se consolidou como a “Disneylândia dos Carnívoros”.





A picanha é um dos cortes nobres mais valorizados pelos apreciadores de proteína animal. O sabor particular é garantido pela camada de gordura que cobre a peça, garantindo-lhe suculência e maciez.





Outra iguaria são os cortes de Wangyu, que é uma raça japonesa considerada entre as mais nobres do mundo. O diferencial deste tipo de carne é o alto teor de marmorização – gordura entranhada na carne, que garante suculência, maciez e sabor aos preparos com este tipo de carne.





Mas se a clientela estiver à procura de uma experiência singular de sabores e textura, não poderá deixar de experimentar o corte Tomahawk, que é um bife do miolo do acém sustentado por uma peça de osso. Outra fonte de sabores especiais é o bife de chorizo, que contém elevado teor de marmorização – gordura entranhada na carne que no processo de cocção se transforma em maciez e suculência.





Para acompanhar todos esses cortes, a organização do Festival Braseiro firmou parceria com diversos parceiros que aderiram a esta causa beneficente, são eles: Mineiro Grill, Saga Veículos, Agropecuária Chapada dos Guimarães, Trescinco, Nelore, Instituto Mato-grossense da Carne (Imac), Associação dos Criadores de Mato Grosso (Acrimat), Sindicato Rural de Cuiabá e Sindicato da Indústria Frigorífica do Estado de Mato Grosso (Sindifrigo/MT).





“O Braseiro é uma riquíssima experiência gastronômica, que mostra quão diversa é a culinária com proteína animal. Sem dúvidas será uma forma prazerosa de conhecer ou reviver sabores especiais além de mostrar o potencial de Mato Grosso em relação à gastronomia com produção regional”, ressalta o idealizador do evento, Marco Túlio.





CORTES ESPECIAIS – Os cortes servidos no Festival Braseiro são de alta qualidade, preparados com técnicas tradicionais de diversos países como Argentina, Uruguai e Brasil, como parrilla argentina, fogo de chão, churrasqueira tradicional e defumação.





Os participantes vão poder apreciar ainda o dry-aged, brisket, flinston, chuck beef, carne de sol bovina, carne de sol de cordeiro, T-bone Kobe, janela de costela, costela suína barbecue, cordeiro na estaca, leitão na estaca, peixe, varal de aves entre mais 28 cortes nobres especiais, totalizando mais de 4 toneladas, que estarão distribuídos em 40 estações ao comando de 240 churrasqueiros.





BANDAS – Na versão Festival Braseiro Cuiabá, os organizadores ampliaram a estrutura e esperam receber mais de 3 mil pessoas que poderão se entreter com atrações musicais com Paulo Mafra e Thulio Viola, Ricco e Léo, Henrique Maluf e Cerrado Groove, Red River e DJ Corpinho, no Centro de Exposições “Senador Jonas Pinheiro”, que fica na Av. Beira Rio, Cuiabá.





O Brasiero é um evento beneficente e sem fins lucrativos. Cem por cento dos lucros são revertidos para instituições de caridade, entre as quais a Comunidade Divina Misericórdia e a Creche Benedito da Cura, ambas com obras filantrópicas em Cuiabá.





INGRESSOS – O 2º lote de ingressos já estão disponíveis e custam R$ 200 para homens, R$ 150 para mulheres e R$ 80 para crianças entre 8 e 13 anos, sendo que abaixo desta idade não paga. Ingressos nas Casas de Carne Celeiro: Cuiabá: (65) 99626-9532 ou em Rondonópolis: (66) 99626-3347 e no site O 2º lote de ingressos já estão disponíveis e custam R$ 200 para homens, R$ 150 para mulheres e R$ 80 para crianças entre 8 e 13 anos, sendo que abaixo desta idade não paga. Ingressos nas Casas de Carne Celeiro: Cuiabá: (65) 99626-9532 ou em Rondonópolis: (66) 99626-3347 e no site www.techtickets.com.br





Também é possível adquirir os ingressos na Casa de Festas (Pantanal Shopping; Goiabeiras Shopping; Coloiado Food Park Container), Celeiro Espetos e Mais e Lojas Celeiro Carnes Especiais.

Por ZF PRESS