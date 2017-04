/ / Com dois tempos distintos, Sinop goleia o Dom Bosco e segue à final

Em tarde de golaços, Sinop goleia o Dom Bosco por 4 a 0 e aguarda a definição do adversário da grande final. Por

Bruna Ficagna

Pelo placar elástico de 4 a 0, não dá para dizer que o time do Sinop teve dificuldades diante do Dom Bosco, porém foram dois tempos distintos. Depois de ser salvo pelas grandes defesas de Naldo, o Galo do Norte saiu para o vestiário com o empate de 0 a 0. O melhor ficou para o final, na tarde deste domingo (16), pelo jogo de volta da semifinal, o Galo eliminou o valente time da capital, com uma sonora goleada. Jorge Preá marcou dois belos gols, Cabralzinho marcou golaço e Andrezinho fechou a goleada.

Herói do primeiro tempo

Depois de perder o jogo em casa por 3 a 2, o Dom Bosco buscou reverter a desvantagem, pressionou na primeira etapa, criou grandes chances de gols, mas Naldo fez grandes defesas e impediu que o time de Cuiabá balançasse a rede.

Mudança precisa

O técnico Marcos Birigui mudou no intervalo, sacou Vitinho e Jorge Preá que estava se recuperando de lesão foi para o jogo. O camisa nove não só deu outro ritmo para equipe, mas também abriu o placar logo nos primeiros minutos da segunda etapa. Aos 31 minutos, Preá voltou a balançar a rede, mas dessa vez com um golaço, por cobertura.

Com um bom futebol coletivo, o Galo ampliou com Cabralzinho, que após receber passe de Preá, encobriu o goleiro e marcou o terceiro gol. Para fechar a goleada, Andrezinho recebeu de Vinicius e com o ombro mandou para o fundo da rede.

Rumo à final

Pela segunda vez consecutiva, o Galo do Norte está na final do Campeonato Mato-Grossense. Agora o time aguarda o resultado entre Cuiabá e Luverdense, para saber quem será seu adversário.