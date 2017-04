/ / Cliente acusa travesti de roubar celular após programa sexual

Travesti de 21 anos é acusada de roubar o celular do cliente, de 27, como forma de pagamento, na noite de segunda-feira (17), em Várzea Grande. "Victoria" foi localizada na avenida Júlio Campos, e com escoriações pelo corpo, alegou que entrou em luta corporal com o suspeito/cliente, W.R.S, 27, que tentou retomar o objeto.

O homem acionou a Polícia Militar para reaver o aparelho celular, informando que havia sido roubado, e que sabia onde o suspeito de tê-lo roubado estaria. Quando os policiais abordaram a travesti, ela explicou que pegou o celular do homem, pois ele lhe devia R$ 100,00 como forma de pagamento do programa.

Ele, porém, não aceitou ter o celular tomado e tentou reaver o objeto. Ambos entraram em luta corporal e sofreram escoriações pelo corpo. Os 2 foram conduzidos para a Central de Flagrantes, para resolverem a pendência comercial.

Por Izabel Barrizon, repórter do GD