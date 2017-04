/ / Circuito de Tênis tem inscrições abertas para torneio em Cuiabá

Mathaus Spiering, de Sinop, e Matheus Dezan, de Alta Floresta, foram dois dos campeões da etapa anterior

A 4ª etapa do Circuito Estadual de Tênis de Mato Grosso será realizada, de 03 a 07 de maio, na Companhia do Tênis, em Cuiabá, e o período para efetuar inscrições está aberto, até 02 de maio, ao valor de R$80,00 para Classes e R$60 para Infanto-juvenil. E dois dos campeões da etapa anterior foram Mathaus Spiering, que venceu Caio Oliveira na final da 1ª Classe Vip, e Matheus Dezan, que ganhou de André Soares na 4ª Classe. O público terá entrada gratuita!





Na 1ª Classe Vip competem os tenistas com o maior nível técnico. A etapa anterior contou com a participação de nove desses profissionais, Robson Nunes (campeão estadual 2016), Caio Oliveira, Mathaus Spiering (3º lugar no estadual do ano passado), Junior Jesus, Ueric Soares, Henrique Santos, Clodoaldo Piacentini, Claudemir Pardim e Júlio Manoel Benegas (vice-campeão estadual de 2016). A etapa ocorreu nesse fim de semana na cidade de Sinop.





Na 1ª Classe Vip, Mathaus Spiering começou como cabeça de chave (bye/sem adversário), avançou para as quartas de final e obteve a 1ª vitória contra Henrique Santos por dois sets a zero e parciais de 6/2 e 6/4. Já na semifinal conquistou uma 2ª vitória significativa e de virada contra o favorito, Robson Nunes (campeão 2016) por 6/7, 6/2 e 10/04. E, na final, também de virada, faturou o título do torneio em cima de Caio Oliveira por parciais de 3/6, 7/6 e 10/05.





Já na 4ª Classe, Matheus Dezan, de 13 anos, iniciou como cabeça de chave (bye), avançou para as quartas de final e venceu Lucas Kersch por W.O. (walkover), que é quando o oponente está impossibilitado de competir. Até aqui sem jogar, Dezan pega o primeiro rival na semifinal, Thiago Cavenaghi, de 35 anos, e ganha por dois sets a zero e parciais 6/4 e 6/3. E, na final, num jogo duro, abocanha o título com vitória sobre André Soares, de 40 anos, por 7/5, 4/6 e 11/9.





Serviço





A 4ª etapa do Circuito Estadual de Tênis, organizado pela Federação Mato-grossense de Tênis (FMTT), ocorrerá de 03 a 07 de maio, na Companhia do Tênis, que fica na Rua Ranulfo Paes de Barros (esquina com Rua Padre Rolim), nº 200, no bairro Jardim Independência, em Cuiabá. E as inscrições podem ser feitas pela Cia do Tênis, presencial ou por telefone (65) 3623-1144, ou pelo site da federação. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (65) 98402-5446.





Texto e foto: Junior Martins / assessoria FMTT