/ / Chegou os instrumentos adquiridos pela prefeitura para a Banda Raça Leal de Guarantã do Norte

A prefeitura de Guarantã do Norte adquiriu mai de R$ 12 mil em instrumentos para a Banda Municipal Raça Leal, comandada pelo regente Emanuel Miranda, que foi contrato com a missão de resgatar esse importante projeto.

Para o regente da Banda Raça Leal o projeto visa ensinar para as crianças um ofício musical, "quando abrimos inscrições compareceram 30 crianças, mas todos os dias tem vários pais procurando, hoje temos mais de 40 crianças na Banda Municipal", disse.

"Agradeço ao prefeito Érico que nos deu a oportunidade de resgatar esse belíssimo projeto, onde já vencemos vários concursos e tenho certeza que vemos fazer muito mais por Guarantã do Norte com o apoio do prefeito e da comunidade", disse.