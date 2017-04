/ / Castrilon/Farmácia Economizar é campeão da Copa do Comercio Brito Pneus

Após dois meses de competição, chegou ao final a Copa do Comercio Brito Pneus, aonde várias equipes representando o comercio local estiveram disputando uma das maiores competições esportiva que faz parte do calendário esportivo do município de Guarantã do Norte/MT, que tem a organização do Departamento Municipal de Esporte e Lazer.





O campeonato foi disputado por duas categorias, masculino e feminino, todos os jogos foram realizados no ginásio municipal Bezerrão e todas as rodadas receberam um grande público, que compareciam todas as terças e quinta-feira.





No feminino a grande final foi entre as equipes da Rádio Enauan, equipe que surpreendeu a muitos por ter chegado à final, quando venceu, na fase da semifinal uma das equipes favorita ao titulo a Beto Caça e Pesca e com isso ganhou o direito de disputar à final, com as meninas da Black White. A equipe da Black foi bem mais superior e venceu e com isso conquistou o titulo na categoria feminina.





Já no masculino a final foi entre as equipes da Castrilon/Farmácia Economizar e Base Aérea. Pela terceira vez consecutiva, a equipe da Base Aérea estava disputando uma final, nessa Copa, e as finais anteriores não tinha conseguido ser campeão, com isso o grande objetivo era conquistar o campeonato, mas a façanha, negativa mais uma vez aconteceu. Mesmo apresentando um bom futsal a equipe da Base Aérea foi goleada, ficando mais uma vez como vice-campeão da Copa do Comercio.





Antes de iniciar o jogo o Major Ferreira da Aeronáutica, entregou um troféu “Cachimbeiro Honorário”, ao Tenente Coronel da Policia Militar, Gildazio Alves da Silva e o Titulo de Membro Honorário, o jornalista Edeir Laurentino Silva, da Cidade.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias (Foto: Célio Ribeiro)