/ / Cartilha turística de Sinop deve contribuir para fomento ao turismo no município

Guia deve reunir pontos turísticos, bares, restaurantes e hotéis





Cidade polo da região norte de Mato Grosso, Sinop oferece uma variedade de atrações para quem visita o município, seja a trabalho, passeio ou consumo de serviços. A rede hoteleira conta com estabelecimentos de avaliação cinco estrelas e executivos, que atendem a todos os públicos, dos que buscam mais luxo aos que procuram uma estadia mais pratica e econômica.





O setor gastronômico atende aos mais diversos paladares indo da cozinha clássica a sofisticada ainda com opções de restaurantes que contemplam as cozinhas japonesas, mexicanas, goianas e italianas. O turista pode saborear ainda vinhos importados, nobres da região Sul até cervejas e chope artesanais.





O Rio Teles Pires é um dos principais atrativos turísticos do município que, junto com o Juruena, forma o Tapajós, importante afluente do Rio Amazonas. No período da seca, o rio forma praias de água doce, o que atrai turistas de todos os lugares. Outro chamariz do Teles Pires é que o mesmo possui os maiores peixes de água doce do país, atrativo para pescadores de todas as regiões do Brasil e até do exterior. Sinop possui ainda pousadas, ranchos e flutuantes as margens do rio, que oferecem, além do pouso e alimentação, atividades recreativas. Porém muitas vezes nem mesmo os moradores sabem o que a cidade oferece por falta de divulgação.





O professor e coordenador do Museu Histórico de Sinop, Luiz Erardi, ressalta a importância de divulgar e fomentar o turismo e a estrutura que a cidade oferece. “A cartilha irá divulgar as varias opções que a cidade oferece. Fazer este material unindo o turismo, a gastronomia e a rede hoteleira deve fomentar o setor turístico e isso é bom para todas as áreas, incluindo o comercio. Atualmente a maioria das pessoas que vem de fora chegam a Sinop a negócios, mas se souberem o que a cidade oferece podem acabar visitando nossos pontos turísticos e aproveitando a gastronomia. Quero enaltecer a iniciativa do presidente da Câmara porque precisamos divulgar o que Sinop tem de melhor”, ressaltou Erardi.





O município possui ainda entre os locais para visitação turística pontos como a Catedral Sagrado Coração de Jesus, o Parque Florestal, Museu Histórico de Sinop, Praia do Cortado, Balneário Vale do Sol, Parque Aquático Curupy e as praças Plínio Callegaro e da Bíblia. Para enaltecer os pontos turísticos do município, assim como a gastronomia e a rede hoteleira, o vereador Ademir Bortoli (PMDB) indicou ao secretário de Desenvolvimento Econômico, Daniel Brolese a criação de uma cartilha turística.





Brolese adianta que a secretaria já está fazendo um levantamento dos atrativos da cidade e que em cerca de 30 dias o material estará pronto. “Estamos fazendo um diagnóstico de Sinop, levantando todos os potenciais do município e locais para visitação, com isso vamos mostrar o que a cidade tem de melhor”, acrescenta o secretário.





Para Bortoli é necessário que o morador e os turistas saibam o que Sinop oferece. “Muitas vezes quem mora aqui não sabe o que a cidade oferece de pontos turísticos e acaba indo buscar opções de laser e gastando fora do município. O turismo fomenta a economia local, portanto precisamos divulgar o que temos aqui para as famílias sinopenses e a cartilha é uma forma de mostrar isso”, finaliza o vereador.





Dieny Vieira

Assessoria