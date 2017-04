/ / Cantor Miguel Bruno lançará seu primeiro EP

O jovem Miguel Bruno de 21 anos é um mineiro nascido na cidade de Belo Horizonte, mas como seus pais se mudavam muito de cidades, o rapaz brinca dizendo que passou boa parte de sua vida dentro de ônibus de viagem.





Apaixonado por astrologia, Miguel é do signo de Peixes com ascendência em Gêmeos, e considera uma pessoa com vários sentimentos dentro de uma só!





Atualmente cursa letras na Faculdade Estácio de Sá e trabalha como auxiliar administrativo, além de lecionar aulas particular de inglês.

Mas o que chama muito atenção de todos é o dom de cantar que o mineiro tem, pois desde pequeno sempre gostou muito e dai juntou com o aperfeiçoamento de tocar violão, que por sinal podemos considera-lo um autodidata no assunto, com o incentivo que recebeu de sua professora de artes Santa Santos, e acabou entrando na primeira banda aos 14 anos e se tornou um devoto de rock n roll e desde então começou a fazer apresentações em alguns bares da cidade onde morava.





O que Miguel não esperava era receber convite para a carreira de modelo, e foi surpreendido quando estava cantando no Bar Belover, situado no bairro de Savasi e do nada recebeu o convite de um olheiro se desejava participar de um desfile para uma conceituada marca e roupas e desde então surgiu a carreira de modelo que nem estava programada e acabou incorporando os trabalhos de passarela com os trabalhos musicais.





Para se aperfeiçoar, chegou a realizar em Belo Horizonte o curso de modelos ministrado pelo Nilton Matos e participou de grandes desfiles e eventos de moda e atitude em sua cidade, já estampou fotos para catálogos de grifes e inclusive é um dos modelos comercial da agência Wired Models.





Atualmente tocando guitarra e também piano, Miguel está prestes a realizar o seu maior sonho, que é de lançar um trabalho autoral intitulado 'Miguel Bruno EP', o qual será baseado na fase atual de sua vida, que é de poder levar a música as pessoas e faze-las sentirem o que ele sente, com músicas soam que alternativas. "Inclusive uma vez me perguntaram quais eram as minhas influências musicais e dai respondi que se Pitty um dia conhecesse o Marylin Manson e tivessem um filho, este seria eu", brinca Miguel ao se auto descrever.





Crédito das Fotos: Guilherme Barros / Renato Cipriano - Divulgação