/ / Bryan Kuntz se consagra vice-campeão sul-americano de tênis

Campo-verdense de 14 anos conquista troféu de prata para MT

Os tenistas brasileiros, Bryan Kuntz e Lucas Batista conquistaram o segundo lugar de duplas no torneio sul-americano 31º Pascuas Bowl, na categoria 16 anos, que ocorreu de 10 a 15 de abril, em Nossa Senhora Santa Maria da Assunção, capital da República do Paraguai. E Bryan Kuntz, da cidade de Campo Verde (141km de Cuiabá – MT), ainda disputou nas simples (individual), avançou dois rounds e caiu no terceiro round contra o argentino Ezequiel Monferrer.





Nas duplas, Kuntz e Batista avançaram no round 1 como cabeças de chave (bye/sem jogar). No round 2, venceram os paraguaios Augusto Rolon e Sebastian Dietze por duplo 7-5. Nas quartas, ganharam de virada do argentino Franco Marini e do chileno José Salas por 4-6, 6-3 e 10-5. Nas semifinais, superaram os uruguaios Lucas Jaidopulos e Bernardino Real por 6-3 e 6-2. E, na final, perderam para o peruano Christopher Li e o argentino Ezequiel Monferrer por 6-3 e 6-4.





Na simples (individual), Bryan Aguiar Kuntz, de 14 anos, 1.80m de altura e cerca de 70kg, progrediu do round 1 para o round 2 como cabeça de chave (bye/sem jogar). No round 2, venceu o chileno Martin Gutierrez por dois sets a zero e parciais de 6-3 e 6-3. No round 3, perdeu para o argentino Ezequiel Monferrer, o mesmo oponente que faturou o troféu de ouro nas duplas, por dois sets a zero e parciais de 6-2 e 6-3.





Histórico





No ano passado (2016), Bryan Kuntz conquistou o título de campeão sul-americano de tênis ao vencer a final contra Lucius Soller por dois sets a um, na Copa Santa Catarina, na categoria de 14 anos, em outubro, no Itamirim Clube de Campo, em Itajaí (SC). Ele competiu numa chave com outros 31 tenistas e precisou ganhar cinco partidas para subir ao topo do pódio.





Na 1ª rodada atropelou Bernardo Gasparin por parciais de 6/0 e 6/1, na 2ª rodada venceu Ernani Granville por parciais 6/3 e 6/2, nas quartas de final não deu chance para Guilherme Gomides por 6/2 e 6/0 e nas semifinais passou por cima de Pedro França por 6/1 e 6/2. E ficou com o título após vencer Lucius Soller por dois sets a um e parciais de 6/2, 2/6 e 6/2.





Em Mato Grosso

O Circuito Estadual de Tênis, organizado pela Federação Mato-grossense de Tênis (FMTT), tem programado doze etapas para a temporada de 2017. E a 3ª etapa ou torneio está marcado para ser realizado de 20 a 23 de abril, no Sinop Tênis Clube, em Sinop (480km da capital mato-grossense). E um dos representantes da cidade é o atual líder da 1ª Classe do ranking estadual, Guilherme Caldeira dos Reis, de 30 anos, por ter sido campeão da primeira etapa.





Texto e foto: Junior Martins / Assessoria de Imprensa FMTT