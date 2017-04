/ / Avião com 400 kg de pasta base de cocaína cai em município de MT e cinco pessoas são presas

Cinco pessoas foram presas depois que um avião bimotor carregado com aproximadamente 400 kg de pasta base de cocaína caiu na área rural de Tangará da Serra, a 242 km de Cuiabá, na manhã deste domingo (23). O piloto, ao perceber a aproximação das polícias Federal e Militar, teria tentado arremeter e então perdeu o controle da aeronave.

Avião com pasta base de cocaína caiu em Tangará da Serra (MT) (Foto: Divulgação/PM-MT)

Havia duas pessoas no avião e três dentro de uma caminhonete que seria usada para transportar a droga. Houve troca de tiros no local e dois dos suspeitos foram feridos e socorridos. O bimotor seria de Primavera do Leste. A suspeita é que a droga tenha vindo da Bolívia e parte dela seria vendida em Tangará da Serra.