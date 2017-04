/ / Assistência Social realiza curso de fabricação de lingerie em parceria com Sindicato Rural de Guarantã do Norte

Uma parceria da secretaria municipal de Assistência Social e o Sindicato Rural foi possível durante essa semana a realização do curso de fabricação de lingerie onde 13 mulheres aprenderam a fazer lindas peças.





O curso foi ministrado pelo Serviço de Aprendizagem Rural (Senar), onde as alunas aprenderam os cortes, costura e montagem das peças, com a capacitação elas podem fazer para vender, sendo assim garantindo a renda extra ou total da família.





A parceria facilitou a vinda do curso de forma gratuita para as mulheres de Guarantã do Norte, segundo o coordenador de cursos da Assistência Social, Aurélio Pimenta a prefeitura está trabalhando para sempre trazer cursos de capacitação para a população.

Da Assessoria