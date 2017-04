/ / Acontece em Guarantã do Norte Formação Continuada da Sala do Educador 2017

No dias 19 e 20 de Abril aconteceu em Guarantã do Norte a Formação Continuada Sala do Educador 2017 com o tema "Um projeto de formação, compartilhada, motivada e comprometida".



Estiveram reunidos no plenário da Câmara Municipal Secretaria de Educação, Equipe Pedagógica e profissionais da educação.O vice-prefeito Márcio Coronel e o secretário educação Lucídio Garbinatto estiveram presentes na abertura da formação.



Segundo Lucídio o objetivo da formação é capacitar os professores das séries iniciais, ensino fundamental, guardas e apoio. São 400 profissionais das diversas áreas como; professores, articuladores, motoristas, merendeiras, bibliotecários, brinquedoteca, laboratórios, profissionais de apoio e técnicos, vigilantes e secretários escolares.



Palestrantes professores da UNEMAT do Campus de Sinop também estiveram presentes. Professores; Osvaldo Pereira da Cunha Silva, Rosane Salet Freytag, Josivaldo Constantino dos Santos.



"O nosso objetivo aqui é capacitar todos esses profissionais para que possamos dar uma educação melhor aos nossos alunos", disse o vice-prefeito Márcio Coronel.

