/ / Acadêmicos de Tecnologia em Agronegócio da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã participam de mesa-redonda sobre Agricultura Familiar

Os acadêmicos do 1º semestre do curso de Tecnologia em Agronegócio da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte participaram nesta terça-feira (18), de uma mesa-redonda para discussão sobre Agricultura Familiar: viabilidades, mercado e sucessão familiar.

A mesa-redonda contou com a presença de técnicos da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural - EMPAER -MT de Guarantã do Norte/MT: Amâncio Antunes, Antônio Paulo Gedoz e Nélio Novaes e foi mediada pela professora mestra Ana Paula Ferreira de Almeida. Durante o debate, foram abordadas informações técnicas atuais, além da realidade atual das condições de produção e comercialização de produtos oriundos do Agronegócio da Agricultura Familiar.





Segundo a professora Ana Paula, a discussão em torno da agricultura familiar possibilita conhecer um mercado vasto, e por vezes esquecido, que é responsável pela maioria dos produtos da mesa dos brasileiros, sendo um setor que gera renda e empregos diretos e indiretos: "Conhecer sobre a agricultura familiar é abrir novos horizontes para grandes oportunidades no campo agropecuário".

A professora acrescenta que a mesa-redonda teve por objetivo levar ao conhecimento dos acadêmicos a importância da agricultura familiar e fazê-los reconhecer este setor altamente produtivo como uma possibilidade de campo de atuação e a importância em preservá-los no campo, através da viabilidade da sucessão familiar. Além de possibilitar o intercâmbio de conhecimentos com diferentes profissionais que trabalham com pesquisa e propagação de tecnologias.

Por Ascom/FCSGN