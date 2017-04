Acadêmicos de Sistemas de Informação participam do Festival Latino-americano de Instalação de Software Livre (FLISoL)

Os acadêmicos do primeiro semestre do curso de Sistemas de Informação da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte participaram, no dia 8 de abril, do Festival Latino-americano de Instalação de Software Livre (FLISoL), em Sorriso - MT.