/ / Acadêmicos de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte assistem palestra “A História da topografia”

Os acadêmicos do 1º semestre do curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte assistiram, no dia 8 de abril, a palestra “A História da topografia” – Uma narrativa sobre a evolução histórica e tecnológica do instrumental topográfico, ministrada pelo Técnico Sênior em Agrimensura, Raimundo Oliveira.





A palestra foi organizada pela professora Ethiane Agnoletto, durante a disciplina de Topografia e seu principal objetivo foi aguçar os sentidos dos acadêmicos para uma melhor avaliação dos instrumentos topográficos, que serão utilizados em diversas obras de construção civil.



Segundo a professora Ethiane, antes de desenvolver qualquer projeto de Arquitetura e Urbanismo , faz-se necessário realizar um levantamento topográfico, que mede perímetros e a área total do terreno disponibilizado para a execução da obra. Para tal feito, necessita-se da compreensão da evolução tecnológica instrumental na topografia: “Essa palestra teve como enfoque justamente essa evolução instrumental, onde foram abordados os principais equipamentos e acessórios utilizados na medida de distâncias até os aparelhos eletrônicos mais usualmente utilizados”.

O técnico Sênior em Agrimensura, Raimundo Oliveira, possui mais de 35 anos de dedicação em atividades de mineração no Brasil.

A professora Ethiane complementa que topografia é uma das principais etapas da construção, pois ela define detalhadamente a superfície do terreno com todos os detalhes (naturais ou artificiais): “É de fundamental importância compreender os instrumentos utilizados nos levantamentos topográficos, sua evolução tecnológica juntamente com suas principais características, para melhor escolha dos mesmos na vida profissional”. Ascom/FCSGN Fotos: Ethiane Agnoletto