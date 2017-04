/ / A apresentadora Infantil Ana Julia Souza prestigia festa de 8 anos da cantora infantil Isadora Ribeiro

A cantora infantil Isa Ribeiro comemorou seus 8 anos no buffet Cata Vento que fica situado na zona norte da capital de São Paulo.

Seus trabalhos em destaque são: Nos programas “HDB” da Danny Pink na Rede Vida, no balé do palco do “Programa Raul Gil”, participações como atriz nos programas “Saúde e Você” da Record News e “Ratinho” do SBT. Atuação como figurante no filme “Bingo: O Rei das Manhãs” dirigido por Daniel Rezende, participação na gravação da “Canção de Natal/2016” do cantor e ator Moacir Franco. Cantou na abertura do show do “MC Gui” em Santos-SP. E em prol da “ONG Florescer” da atriz Karina Bacchi e da “AACD”, canta e encanta todas as crianças com suas canções. Fotografa para a “Griffe Baby Kids Teen” e desfila para a “Fanyland”. É patrocinada atualmente pelas empresas: “Alekids Confecções”, “Serelepe Kids”, “Loja Bolha de Sabão BH”, “Acessórios Maria Chica”, “Ótica Diniz SSA” e “Alcina Hair Cabeleireiros”.