/ / 7ª Feira do Peixe comercializou mais de 03 toneladas de pescado em Guarantã do Norte

A 7ª Feira do Peixe, contou com a participação de 05 produtores de pescado em cativeiro do nosso município nos dias 11, 12 e 13 de abril.





Foi comercializado um total de 3.108 Kg (03 toneladas) de pescado de várias espécies, entre elas destacam-se as principais espécies comercializadas: A Tabatinga com o maior volume comercializado, seguido do Tambaqui, Pintado, Piau, Lambari, Jatuarana.





Destacou-se também a venda de peixe sem espinhos e filetados em porções.





A mesma movimentou e injetou um total estimado de R$ 30 mil reais na cadeia produtiva do pescado da agricultura familiar, estimulando ainda mais os nossos produtores locais.

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo, Valéria Ribeiro disse que a feira superou as expectativas, “muito satisfatória a participação dos produtores e da população na aquisição do pescado produzido nos tanques do município, vamos realizar mais vezes esse evento”, disse.





O peixe produzido em Guarantã do Norte é muito procurado, por ser um peixe da região amazônica com um sabor inconfundível. Da Assessoria