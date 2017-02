/ / Vereadora Kátia destaca os projetos aprovados pela câmara de vereadores de Guaratã do Norte

Segundo a vereadora Kátia Blambilla (PSD) líder do prefeito na câmara, em entrevista ela destacou dois projetos sendo eles a lei do piso dos profissionais da educação, o reajuste que foi concedido de 7,64%. “Este projeto de reajuste salarial, será concedido para toda a categoria da educação, não só os professores, mas também, as merendeiras, guardas escolares enfim, todo o pessoal do apoio educacional”, relatou a vereadora.