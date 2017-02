/ / Vereadora Kátia Brambilla cumpriu agenda política intensa em Cuiabá

Com somente um mês a frente do cargo de vereadora, Katia Brambilla (PSB) já deu início a suas articulações junto aos representantes do estado em Cuiabá, segundo Katia, esta é a hora de pensar em garantir recursos para viabilizar melhores condições de vida ao guarantaense.

Cumprindo uma intensa agenda política nos dias 8,9 e 10/02 a vereadora destaca. ``Estive em Cuiabá com alguns projetos, propostas e com pires na mão, na tentativa de aproveitar todas as oportunidades possíveis.”





No encontro com o Deputado Estadual Oscar Bezerra (PSB), Katia garantiu uma emenda parlamentar no valor de 150 mil reais para reforma de escola municipal. Já o deputado Dilmar Dal Bosco (DEM), disponibilizou junto a secretaria de Saúde do Estado (SES), dois pulverizadores costais motorizados para combate aos mosquitos transmissores da dengue/chikungunya/zica, solicitação essa realizada em conjunto entre a vereadora kátia, vereador Zilmar e o prefeito Érico.





Com o secretário de Desenvolvimento Regional Antônio Carlos Paz, os assuntos foram o Projeto TERRA LIMPA, a aquisição de equipamentos para agricultura familiar e workshop sobre o plano estadual da agricultura familiar que será realizado em Guarantã do Norte. Katia também foi recebida pelo coordenador do Projeto RADIS José Tito Lima Neto, projeto executado pela UNB/FINATEC com recursos do INCRA, que tem como objetivo a regularização ambiental rural através da elaboração do CAR – Cadastro Ambiental Rural e a realização do diagnóstico dos sistemas agrários em nosso município e região.





Na SEAF – Secretaria De Estado da Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários, o Secretário Suelme Fernandes e a assessora Selma de Moraes, atenderam a vereadora, e receberam as demandas dos produtores do município e na oportunidade assinaram o termo de Cessão e Uso de uma Patrulha mecanizada para a Associação São Francisco presidida pelo produtor Claudinei Vaz e trataram da implantação de uma unidade de referência técnica – URT de bovinocultura leiteira e apoio a atividade da Apicultura em Guarantã do Norte.





Junto com o Coordenador de Cultura do Município Renan Di Muriez, visitaram a Secretaria de Cultura e finalizou agenda de trabalho na Seduc – Secretaria de Educação do Estado, sendo recebida pelo Assessor Especial Joao Batista, na oportunidade a vereadora apresentou várias demandas para as escolas estaduais e municipais de Guarantã do Norte.





Outros encontros institucionais e partidários ocorreram, sendo o principal com o assessor do Deputado Federal Adilton Sachetti (PSB), que futuramente irá gerar benefícios para o município através de propostas que ainda serão desenvolvidas, de acordo com as demandas da população.

“Com essas ações estou alinhando o discurso a prática, prometi em campanha que meus eleitores e a população de Guarantã poderiam esperar de mim sempre, força e empenho na defesa de Guarantã do Norte”. Finaliza a Vereadora.

Vereadora Kátia (PSB), Prefeito Érico stevan (PRB) e o Dep. Est. Dilmar Dal Bosco (DEM)

pulverizadores costais motorizados para combate aos mosquitos transmissores da dengue/chikungunya/zica

A vereadora foi recebida pelo assessor especial João Batista e Marimax Almeida e foram apresentadas várias demandas estruturantes para as escolas municipal e estadual no município de Guarantã do Norte.

Secretária de Estado da Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários, Suelme Fernandes e vereadora Kátia