/ / Tudo pronto para o torneio de vôlei 4 X 4 em Guarantã do Norte

Varias cidades já confirmaram presença as duas categorias, são elas, Tapurh, Sinop, Sorriso, Peixoto de Azevedo, terra Nova do Norte e a cidade sede Guarantã do Norte. O congresso técnico estará acontecendo, no sábado com inicio as 08h00min e no período da trade, com horário previsto para as 13h00min inicia o torneio.