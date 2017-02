/ / Tenente Rodrigo do Corpo de Bombeiro de Colíder visitou Guarantã do Norte

O comandante da 12ª Companhia Independentes de Bombeiros Militar de Colíder, Tenente Rodrigo visitou nesta quarta-feira (01-02) a Prefeitura de Guarantã do Norte, ele foi recepcionado pelo Prefeito Érico Stevan e a Secretária do Desenvolvimento Econômico, Valéria Oliveira Ribeiro.





A visita do novo Comandante teve por objetivo a sua apresentação aos gestores municipais que compõem o extremo norte de Mato Grosso. Aproveitaram ainda a visita para discutir assuntos de relevância para o município, dialogaram também sobre a importância do Corpo de Bombeiros para a região, se colocando à disposição para atender as demandas da cidade.





O novo Comandante mencionou ainda um plano de serviços prestados para dar auxílio aos comerciantes na solicitação do Alvará de Segurança Contra Incêndio e Pânico, foi sugerido pelo Prefeito Érico e a Secretária Valéria a realização de um mutirão para que haja flexibilidade na hora de solicitar o alvará por parte dos comerciantes locais, dando maior agilidade na burocracia e regularizando possível comércios que não tenham adquirido o seu Alvará.

Por Dayane Castilho/Assessoria de Comunicação