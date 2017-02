/ / Suspeito de matar policial em Sinop invadiu residência, amarrou vítimas e fugiu com moto

O segundo envolvido na morte do policial militar Fábio Zampirão, 31 anos, teria conseguido invadir uma residência, render dois homens, se alimentar e roubar uma Yamaha Factor preta para fugir. O fato ocorreu na rua Napoli, no bairro Residencial Florença, hoje, por volta das 5h. O morador do imóvel informou aos policiais que foi rendido pelo suspeito ao abrir a porta. Ele estava com uma pistola.

Este morador e um idoso, que também estava no imóvel, foram amarrados. “Ele [suspeito] deve ter saído da mata. Quando fui abrir a porta, ele apontou a pistola e amarrou a gente. Ele falou que estava com fome, comeu, pegou a moto e foi embora. Disse que estava fugindo da polícia e que ia abandonar a motocicleta, mas não disse onde”, contou uma das vítimas em entrevista ao SBT Sinop.

O idoso que estava na residência relatou que o suspeito pediu por dinheiro e pelos documentos da motocicleta. “Ele pediu dinheiro, mas disse que não tinha. Pediu o documento da moto e também falei que não tinha. Ai ele amarrou a gente. Disse que queria a moto para ‘vazar’ falou que já tinha ‘feito’ um e não custava ‘fazer’ mais um”.

O suspeito estava sem camisa e muito sujo. Após alguns minutos amarrados, as vítimas conseguiram se soltar e pedir ajuda para um vizinho, que acionou a PM. As vítimas não se feriram durante a ação criminosa.

Conforme Só Notícias já informou, esta manhã, o suspeito encontrou uma barreira policial, na MT-423, próximo ao município de Cláudia, e teria trocado tiros com a PM. Em seguida, fugiu para uma região de mata nas proximidades do rio Azul. Há informações de que este suspeito teria pulado neste rio. Não está descartada a possibilidade dele estar ferido. Os policiais não se feriram no confronto. A aeronave da Polícia Militar sobrevoa esta área na tentativa de localizar este suspeito. Viaturas de Sinop também estão na região para intensificar o cerco.

Este é o terceiro dia de buscas a este suspeito. Ontem à tarde, o helicóptero do Centro Integrado de Operações Áreas (Ciopaer) chegou ao município para reforçar as buscas. Conforme Só Notícias já informou, ontem, o acusado tentou sair de uma mata, nas proximidades do bairro Boa Esperança, e não se entregou. Ele trocou tiros com os policiais que cercavam a área e voltou a se esconder na mata. A polícia informou que ele está vestindo camiseta azul e um calção branco (que está sujo).

O policial Fábio foi atingido por um tiro nas costas, em sua residência, no bairro Residencial Florença, na última segunda-feira. A polícia investiga se a dupla entrou na casa para roubar e acabou baleando Fabio, que foi socorrido, mas não resistiu.

Por Só Notícias/Ricardo Ridel (fotos: Só Notícias/Vanessa Fogaça)