/ / Suspeito de matar PM é morto em confronto com policiais

O segundo suspeito de participar do assassinato do soldado da Polícia Militar Fábio Zampirão, de 31 anos, na última segunda-feira (30), em Sinop (500 km ao Norte de Cuiabá), foi morto após confronto com policiais, na noite desta sexta-feira (3).

O suspeito, identificado como Marcos Antônio Fabiani dos Santos, o “Marquinhos”, estava escondido em uma região de mata, entre os municípios de Sinop e Claudia.





As forças de segurança de Mato Grosso estavam em busca do suspeito desde a última segunda, após ele ter conseguido escapar do local do assassinato do soldado.





O comparsa de “Marquinhos” foi morto após troca de tiros com PMs, naquela mesma data. O comandante regional da PM, tenente coronel Valter Razera, afirmou que “Marquinhos” trocou tiros com policiais militares e acabou sendo atingido. Ele chegou a ser encaminhado ao hospital de Claudia, mas não resistiu e morreu. Ainda segundo o tenente Razera, o suspeito estava armado com uma pistola.





Morte de PM e execuções





Fábio Zampirão, que fazia parte da Força Tática, foi morto durante um assalto à sua residência, no Bairro Jardim Florença. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para o Hospital Regional, mas não resistiu aos ferimentos. O sepultamento do militar ocorreu na manhã do último dia 1º, no cemitério municipal de Sinop. Ele deixou a esposa e um filho. Após a morte do militar, oito pessoas foram executadas na cidade.