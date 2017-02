/ / Sugestão de Pauta: Hospital de Câncer oferece mamografias gratuitas

O Hospital de Câncer de Mato Grosso (HCanMT) oferece mamografias gratuitas para mulheres entre 40 e 69 anos. Para marcar o atendimento basta ligar nos números (65) 3648-7531/3648-7582/3648-7512/ 36487599 e agendar. Por email o contato é agendamentoexames@hcancer.com. br .





No dia da consulta venha com o cartão do SUS e documentos pessoais. Podem fazer o exame mulheres que não realizaram o procedimento nos últimos 12 meses, sem necessidade de pedido médico.





O objetivo do HCanMT é atender mais mulheres e proporcionar a prevenção ao câncer. A mamografia é realizada no Centro de Prevenção e Diagnóstico de Câncer de Mama Dona Nini Constantino. O serviço é filantrópico e o espaço é mantido por um doador anônimo.