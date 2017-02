/ / Solteira, musa da Ilha, perde oito quilos: “ A mulher fica mais bonita depois do divórcio”

Leticia Guimarães, que também é rainha de bateria da Inocentes, mudou o corpo, rosto e até o cabelo após separação do músico do Pique Novo, Cesinha





Mudança total! Depois que Letícia Guimarães, musa da União da Ilha e rainha de bateria da Inocentes de Belford Roxo, se separou do músico Cesinha do Pique Novo há sete meses, ela mudou a rotina de exercícios físicos, a alimentação e agora exibe um novo shape, com oito quilos a menos. Foram 14 anos de relacionamento.





“A mulher fica mais bonito depois do divórcio. Pelo menos é o que todo mundo fala. Eu mudei os hábitos alimentares, intensifiquei o treinamento de musculação ( feito por mim mesma, que sou personal trainer), procurei uma nutricionista esportiva, comecei a fazer vários tratamentos estéticos como corrente aussie, massagem modeladora. Como resultado perdi oito quilos e fiquei com o corpo bem mais definido”, conta a dançarina de Dudu Nobre, de 33 anos.





E as mudanças da ex- rainha de Carnaval do Rio não foram só no corpo.” Fiz bichectomia , mudei os cabelos , tatuagem. Tudo para ficar diferente (risos). Uma mudança de vida total”, afirma a gata, que diz que está pronta para arrasar nas duas escolas de samba que vai desfilar: “Recentemente, fui a nutricionista e os resultados foram satisfatórios acho que estou pronta para o carnaval , agora é só pegar um bronze e ficar com uma marquinha de biquíni maravilhosa”.





A União da Ilha desfila na segunda-feira de carnaval no Grupo Especial. Já a Inocentes entra no sábado, pelo grupo A.





Por Thiago Freitas Foto ensaio Rodrigo Kunstmann