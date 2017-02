/ / Sinop mantém liderança do Grupo A após vitória contra o Mixto

O “Galo do Norte” venceu o Mixto Esporte Clube por 3 a 0 no estádio Gigante do Norte, esta noite. Com o resultado positivo, o Sinop Futebol Clube chegou aos sete pontos e se manteve na liderança do Grupo A. Já a equipe da capital perdeu pela segunda vez consecutiva na competição estadual.

Os gols do Sinop foram marcados por Cabralzinho, aos 27 minutos do primeiro tempo. Jorge Preá aumentou a vantagem aos dois minutos da segunda etapa – ele era dúvida para a partida, mas se recuperou a tempo. Andrezinho fechou o placar para o Sinop aos 43 minutos. A partida foi bastante movimentada e com predomínio por parte da equipe da casa.

O Sinop volta a campo na próxima quarta-feira (8), às 20h30, na Arena Pantanal, contra o Operário Várzea-grandense. Já o Mixto enfrentará o Cacerense, também na quarta-feira, às 20h10, no estádio Geraldão, em Cáceres.

Classificação

Grupo A

Sinop – 7 pontos

Luverdense – 7

Operário Várzea-grandense – 3

Mixto – 0

Cacerense – 0

Só Notícias/Alex Fama (foto: assessoria/Júlio Tabile)