/ / Sinop folga no Estadual e foco agora é a Copa do Brasil

Oito dias de folga até a próxima partida contra o Salgueiro-PE, pela primeira fase da Copa do Brasil, no gigantão, dia16, ás 20h30min (horário de Mato Grosso). O líder da chave A do Estadual agora foca o principal jogo do ano, pela competição nacional.





“É um jogo só, precisamos vencer, é o único resultado que nos classifica, por isso, é o mais importante. Financeiramente, o aporte que a CBF dará de premiação, nos garante investimentos para concluir o Estadual e entrar forte na Série D”, comentou Agnaldo Turra, presidente do Sinop.





A direção colocará sete mil ingressos à venda em dois lotes. A Confederação Brasileira de Futebol é quem define os preços.





O primeiro lote será promocional e custará R$ 30,00 a inteira e R$ 15,00 a meia, (preço também para as mulheres). O torcedor que adquirir a entrada antecipada estará participando do sorteio de prêmios, uma TV 17 polegadas, duas camisas oficiais do Galo e cinco ingressos.





A venda vai até quarta-feira às 17 horas na Sinop Festas e bilheteria do Estádio Gigantão.

Na quinta-feira, dia do jogo o ingresso custará 40,00 a inteira e 20,00 a meia, para mulheres também.