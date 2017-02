/ / Sinop FC faz homenagem a PM morto em assalto

Por Julio Tabile - Assessoria

Os jogadores de Sinop e Mixto, arbitragem, comissão técnica e torcida respeitaram um minuto de silêncio, antes da bola rolar, no jogo deste domingo (05), no estádio Gigantão com vitória do Galo do Norte por 3 x 0.





O presidente do clube sinopense, Agnaldo Turra solicitou que fosse feita a homenagem ao policial que atuava na Força Tática e muitas vezes esteve presente no estádio trabalhando na segurança do evento esportivo.





O soldado da Polícia Militar Fábio Zampirão morreu dia 30 de janeiro deste ano, depois de ter sido baleado, por dois assaltantes, no Residencial Florença.





“Era um militar dedicado, que honrou a farda e, a forma como foi morto, comoveu a cidade nada mais justo que prestarmos este reconhecimento a ele, a família e aos colegas de farda que inclusive estão aqui no jogo trabalhando”, disse Turra.





A partida foi apitada por Luiz Paulo de Moura Pinheiro (FMF-Cuiabá).





