/ / São José dos Quatro Marcos realiza mais treinamos de NR em 2016

As ações do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (SENAR-MT) relacionadas com as Normas Regulamentadoras e de Segurança no Trabalho (NRs) foram as principais ações realizadas pela regional de São José dos Quatro Marcos ao longo de 2016. Em razão das empresas canavieiras instaladas no oeste do Estado, dentre os 21 municípios abrangidos pela regional, a demanda maior executada contemplou a qualidade no ambiente de trabalho com 65 treinamentos realizados, somando 1.464 horas de cursos.





O enfoque no trabalhador também deve acontecer neste ano, tendo em vista que a realização das Semanas Internas de Prevenção ao Acidente de Trabalho (SIPAT SENAR), programa especial inaugurado em setembro passado, já está atraindo mais os empreendedores rurais.





"Esses programas especiais do SENAR estão tendo uma repercussão muito positiva, muito grande. E, com a necessidade de se atualizar sobre as normas de segurança e saúde do trabalhador, tenho certeza de que a SIPAT será uma das principais demandas para 2017", ponderou o supervisor responsável da regional de São José dos Quatro Marcos, Gustavo Mocci.





O programa SIPAT SENAR consiste na realização de ações voltadas a prevenção de acidentes, segurança no trabalho e à saúde do trabalhador rural. Compreende 8 horas de carga horária nas quais atividades variadas são ofertadas, como palestras, práticas esportivas e de recreação. Em 2016, 23 eventos foram executados pelo SENAR-MT em todo o Estado, com 184 horas de realizações.





Motivo de comemoração para a regional de São José dos Quatro Marcos também foi o índice de 92% de execução dos eventos previstos no Plano Anual de Trabalho (PAT). De acordo com Mocci, dos nove Sindicatos Rurais que se somam à regional, oito ultrapassaram 80% de execução do planejado. "Em 2016, diminuiu significativamente o número de cancelamento de eventos. Os sindicatos em geral estão se empenhando muito, não é à toa que nossa média de execução é superior a 80%", apontou.





Além dos 9 Sindicatos Rurais pertencentes a Quatro Marcos, a regional mantém convênio com três prefeituras para a oferta dos produtos do SENAR-MT, além dos municípios atendidos diretamente pelos Sindicatos. Fazem parte da regional ainda Cáceres, Pontes e Lacerda, Porto Estrela, Nova Lacerda, Conquista d’Oeste, Glória d’Oeste, Vila Bela das Santíssima Trindade, Mirassol d’Oeste, Araputanga, Comodoro, Rio Branco, Jauru, Salto do Céu, Reserva do Cabaçal, Curvelândia, Vale de São Domingo, Figueirópolis d’Oeste, Indiavaí, Porto Esperidião e Lambari d’Oeste.





Neste ano – Conforme o supervisor da regional, 2017 já iniciou com a realização de vários eventos, tanto de formação profissional rural como de promoção social. A Inclusão Digital e o Programa de Equoterapia – que acontece em Araputanga – têm sido as ações da área social mais solicitadas. “Estamos tentando ampliar a equoterapia aqui na regional, com a realização em Pontes e Lacerda também. Acredito que implantamos neste ano”, disse Gustavo Mocci. Cresceu também o número de Mutirões Rurais a serem realizados na regional, de quatro para seis.





Ao todo, estão programados 531 eventos no PAT de São José de Quatro Marcos, mas a expectativa é o aumento de ações realizadas até o final do ano. "Há muita expectativa em relação aos programas Mulheres Empreendedoras e o BPA – Boas Práticas Agropecuárias, que propõe assistência técnica junto com os treinamentos. Com o passar do ano, aumenta demanda e vejo que a quantidade de eventos será bem maior", finalizou o supervisor.





O SENAR-MT faz parte de um conjunto de entidades que forma o Sistema Famato. Essas entidades dão suporte para o desenvolvimento sustentável do agronegócio e representam os interesses dos produtores rurais do Estado. É formado ainda pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso (Famato), pelo Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea) e pelos 90 Sindicatos Rurais do Estado.

