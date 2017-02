/ / Ricardo Dias o Psicologo que arranca suspiros como Modelo Fotografico

Nascido no município de Campinas, situado no interior do estado de São Paulo e atualmente residente em Sumaré, também na grande São Paulo, o modelo Ricardo Dias de 29 anos, 1.72 de altura e 75 kilos de massa magra bem distribuídas, é formado em Arte Cênicas e Psicologia, onde trabalha com atendimento psicológico em uma clinica em sua cidade.





O bonitão consegue conciliar as duas funções e atualmente está ensaiando uma peça de teatro, chamada 'Sombras no Porão', a qual possui a direção de Wilson Basso, onde irá interpretar um personagem psicopata que acredita que vai dar um UP em sua carreira.





Para quem pensa que é só estas atividades que preenchem o espaço de seu dia-a-dia, engana-se, pois amante dos esportes, Ricardo que praticou karatê por muitos anos de sua vida, acabou se apaixonando pela musculação e desde então não parou mais, frequenta a academia cinco vezes por semana, onde pratica musculação e treinamento funcionais, além de três dias ainda reservar um tempo para praticar corrida.





"Ter um corpo bem tonificado e sarado é um sonho para quase todos, principalmente nós modelos que atuamos com a estética e a beleza física", afirma Ricardo.





Com um trecho da música de Raul Seixas, o qual leva como frase de motivação "Eu prefiro ser, essa metamorfose ambulante, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo", Ricardo que já cursou as escolas de atores Macunaima e Wolf Maya, já estrelou campanhas para marcas de suplementos entre outras diversas campanhas publicitárias, já participou de um curta metragem, de algumas peças teatrais, porém ainda sonha em viver da profissão de ator e ser reconhecido por seus trabalhos.





Prova de que está com tudo e não está prosa, o modelo acabou de ser convidado para estampar as fotos de um catalogo de uma conceituada loja de grife masculina, onde posou apenas de calça jeans e sunga, exibindo muita sensualidade e uma barriga chapada.





Crédito das Fotos: Ronaldo Donizete / Renato Cipriano - Divulgação