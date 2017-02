/ / Quase classificado, Sinop descarta euforia com boa fase no estadual

De folga na próxima rodada do Mato-Grossense, o Galo do Norte vira a chave e foca na Copa do Brasil. A equipe estreia em casa diante do Salgueiro-PE no dia 15 de fevereiro, às 20h30 no estádio Gigante do Norte, em Sinop. A primeira fase da competição nacional é definida em apenas um jogo, e o time visitante tem a vantagem do empate para se classificar, para o Sinop basta uma vitória simples para seguir adiante.