/ / Prefeitura irá adquirir com Recursos Próprios e do Fethab dois caminhões

A Prefeitura Municipal encaminhou para Câmara Municipal o Projeto de Lei 026/17 para abertura de crédito adicional no valor de R$ 323.344,62 para que possa adquirir com recursos próprios (impostos municipais IPTU, ISS, ITBI, etc...) e do Fundo Estadual de Transporte e Habitação (Fethab) dois caminhões para atender Secretaria Municipal de Infraestrutura Rural e Serviços Urbanos.





Os caminhões servirão para atender as demandas do conserto de Ruas, Estradas Vicinais e Pontes do Município.





O Projeto de Lei será analisado pelos vereadores, e após a votação o prefeito Municipal, Érico Stevan fará a aquisição dos dois caminhões que irá atender os anseios da nossa população.

Da Assessoria