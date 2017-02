/ / Prefeitura faz aquisição de R$ 300 mil em medicamentos para Saúde de Guarantã do Norte

Dando prosseguimento na reestruturação da saúde pública no município de Guarantã do Norte, a administração vem investindo fortemente na aquisição de insumos e principalmente em medicamentos. Na última sexta-feira (27-01) a Secretária de Saúde recebeu reforço de mais de duzentas caixas de medicamentos para atender o Hospital Municipal, a farmácia básica das unidades de saúde do município e os Postos de Saúde Família (PSFs).





Dispondo de atendimento médico em todos os PSFs, aumenta-se a demanda e consequentemente aumenta o consumo. Aproximadamente R$ 300 mil foram empenhados neste mês de janeiro para a aquisição de material de insumos, hospitalar, materiais e produtos para laboratório e medicamento para a demanda da saúde pública.





O Hospital Municipal vem se preparando para que a partir do mês de março possa realizar de oito a dez cirurgias eletivas por semana e com isso o consumo de medicamentos e insumos crescerá consideravelmente.





Com a contratação de um ortopedista para atendimento ambulatorial no hospital, reduziu- se a demanda de pacientes dessa especialidade. Os exames de ultrassom começaram a ser realizados no dia 23 de janeiro atendendo as urgências do hospital e mais cinco agendamentos diários, visando assim o bom andamento dos procedimentos da saúde pública municipal.

Da Assessoria