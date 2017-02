/ / Prefeitura entrega mais de 300 kits com material escolar para crianças de Guarantã do norte

A Prefeitura Municipal através da Secretaria de Assistência Social, comandada por Izabel Costa está entregando neste início do ano letivo de 2017 mais de 300 kits com material escolar para as crianças carentes.





Os diretores das escolas municipais que tem feito a seleção dos alunos que mais precisam do Kit Escolar, que contém 9 itens essenciais para que o aluno possa estudar.





A administração do prefeito Érico Stevan está preocupada com o desenvolvimento escolar do aluno, por isso está fazendo está ação para que os alunos possam estudar com qualidade.





O Secretário de Educação, Lucídio Garbinato afirmou que está organizando tudo para que o ano letivo seja iniciado e os alunos tenham merenda, transporte escolar, professores, apoio e outros.