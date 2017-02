/ / Prefeitura de Guarantã do Norte vai resgatar Banda Municipal “Raça Leal”

A Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte/MT encaminhou para Câmara Municipal o Projeto de Lei 016/17 de autoria do Executivo Municipal que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 37 mil, o valor será usado para aquisição de instrumentos para a reativação da Fanfarra e Banda Municipal “Raça Leal”. O Projeto de Lei foi sancionado pelo prefeito Érico Stevan se tornando a Lei Municipal 1528/2017.





A Lei Federal 11.769/08 estabelece a obrigatoriedade do ensino de música na Educação básica e dessa forma a ativação da fanfarra é de suma importância por ajudar a desenvolver a inteligência musical, a disciplina e o lazer.





Em outros tempos a “Raça Leal” já participou de diversos concursos no Mato Grosso e outros Estados, trazendo vários títulos para Guarantã do Norte.





Com a ativação os alunos terão a oportunidade de aprender música no tempo livre e ainda representar o município em apresentações e concursos, a preocupação do prefeito Érico Stevan com nossas crianças e adolescentes é muito grande. “A Raça Leal fez história em Guarantã do Norte, e nossa preocupação e oportunizar nossas crianças e adolescentes o acesso a formação musical, e com certeza representarão muito bem nossa cidade”, disse.

