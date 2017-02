/ / Prefeito Érico já tem Líder na Câmara de Vereadores de Guarantã do Norte

A Vereadora Katia Brambilla (PSB) é a nova líder do prefeito Érico Stevan Gonçalves (PRB) na Câmara Municipal de Vereadores de Guarantã. A decisão ficou definida em reunião entre o prefeito e secretários, a vereadora e seus partidários.





Essa decisão consolida a entrada definitiva do PSB na base da atual gestão, o que a vereadora nos confirma e complementa, "em conjunto com as lideranças do PSB do Estado, nossos partidários atuantes e a população a qual dialogo abertamente, decidimos tomar essa decisão".





"Assumo com toda a responsabilidade essa atribuição e com a consciência tranquila. Não apoiei nenhum projeto político na campanha eleitoral, pois tínhamos um projeto próprio, porém, acabada a eleição as forças políticas estão se reagrupando e o diálogo verdadeiro, respeitoso e técnico, ocorreu de melhor forma por parte das lideranças do executivo e do próprio prefeito", complementou.





"Apresentamos um grupo técnico, coerente e com grande aprovação social e na atual realidade política, onde os projetos são pela perpetuação do poder e imagem, possivelmente nos observam como obstáculo, não como parceiros, pois temos plano de trabalho, não planos de poder, isso somado a uma imagem forte perante a sociedade, consequentemente incomodamos o ego de muitos", argumentou.





Na visão do prefeito Érico, essa postura política do PSB lhe proporciona a oportunidade de desenvolvimento e fortalecimento político e o estimula a firmar essa parceria sendo que o executivo já fornece ao PSB abertura para atuar diretamente com suas equipes, assimilando suas ideias e solicitações, integrando o projeto de ambos. Já o PSB enxerga no executivo muita coerência, dialogo e esforço para atender as necessidades da sociedade.





"Acredito que é possível divergir sem agredir, que é possível debater sem rotular e concordar sem ser igual, só não é possível continuar como está", disse a vereadora.





"Possuo um diálogo positivo com todos os vereadores, por isso acredito que conseguirei desenvolver bem essa função, não vamos viver sem divergências, mas devemos viver sem agressões, não temos todas as respostas prontas para os problemas, mas podemos construir juntos. Agradeço o prefeito pela oportunidade e peço o respeito dos vereadores e da população pela decisão tomada", finaliza.

