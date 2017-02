/ / Policia Civil de Guarantã do Norte evita grande assalto a casa de empresario

Em um excelente trabalho da policia civil de Guarantã do Norte resultou na detenção de uma quadrilha que vinha da cidade de Sinop para praticar um assalto na casa de um grande empresario de Guarantã.

A equipe de investigadores descobriu que dois elementos embarcaram na tarde deste sábado em Sinop com o intuito de praticar um assalto em uma residencia de empresario e medico conhecido no município.

Uma denuncia anonima informou que os indivíduos iriam invadir a residencia da vitima e mante-la refém ate que pudessem subtrair objetos de valor e uma camionete, na investigação foram descoberto que dois comparsas que moram na cidade de Guarantã e iriam dar apoio aos mesmos.

Por volta das 17 horas e 20 minutos deste sábado a equipe da Policia Civil Regional e a Policia Civil Municipal de Guarantã realizou a abordagem na Van que estava transportando os indivíduos ainda na BR 163, próximo ao Frigorifico Redentor, onde foi identificado os suspeitos, Eduardo Augusto da Silva Rodrigues de 18 anos e o menor W. H. S de 17 anos, onde os mesmos confessaram que estavam vindo para praticar o tal crime, mas que não estavam armados e que iriam buscar as armas na residencia de uma mulher no Bairro Santa Marta.

A viatura se deslocou também para a referida residencia do Menor R. de 16 anos e logo após fazendo a detenção de Roseli Silva Martins de 32 anos, que receberia os indivíduos de Sinop em sua residencia.

Na residencia foi encontrado produtos de furto como, uma TV LCD, duas caixas amplificadas e um receptor SKY, os quais foram foram recolhidos e aprendidos.

Na delegacia o menor confessou que a arma que seria usada no crime era dele e informou que a mesma estava escondida na residencia de sua vó, onde a equipe se deslocou ate a residencia e realizou a apreensão de um revolver calibre 38. Um dia antes do fato a policia civil já tinha apreendido 25 munições 9 milímetros e 5 munições de 765 e uma grande quantidade de drogas na casa do mesmo.

Os 4 elementos estão presos aguardando o fim das investigações.

Por O Território