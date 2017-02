/ / Propriedades de Nova Canaã do Norte são reconhecidas pelo Prêmio Sistema Famato em Campo

Pela segunda vez consecutiva as fazendas Gamada e Fortuna estão entre as sete propriedades consideradas referências pelo prêmio Sistema Famato em Campo. Localizadas no município de Nova Canãa do Norte, região norte de Mato Grosso, as propriedades do curitibano Mário Wolf foram escolhidas em 2015 como destaque em pecuária de corte e em 2016 foram reconhecidas pela diversificação de culturas. Nesta quinta matéria da série especial da série sobre as propriedades que participaram do prêmio, vamos conhecer mais sobre essas fazendas.





Wolf está em Mato Grosso desde 1975. Suas propriedades foram adquiridas em 1997, sendo a pecuária a primeira atividade. Ela permanece o carro-chefe do sistema produtivo, com o ciclo completo (cria, recria e engorda) de animais das raças Nelore e Rubia Galega e destaque para o cruzamento industrial das fêmeas Nelore com sêmen do Rubia Galega. Todos os animais são produzidos na propriedade, apenas alguns touros P.O são adquiridos para variabilidade genética do rebanho.





As propriedades Fortuna e Gamada, que estão em processo de sucessão familiar há dez anos, também produzem arroz, soja, milho, milho para silagem e floresta. “Enxergamos a diversificação como um caminho para aumentar a rentabilidade dentro da mesma área, mas, além disso, vemos que a diversificação também é uma forma de facilitar o processo de sucessão familiar. Com a diversificação a gente consegue ter mais espaço para todas as pessoas da família trabalharem”, diz Daniel Wolf, filho de Mário Wolf.





A fazenda Gamada é considerada pioneira no Estado na adoção do sistema de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF). Em 85 hectares, funciona uma Unidade de Referência Tecnológica e Econômica (URTEs) do projeto desenvolvido pelo Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea), em parceria com a Embrapa Agrossilvipastoril, de Sinop-MT, onde a pastagem divide espaço com plantações de eucalipto, pinho cuiabano, teca e pau de balsa. Além disso, a fazenda, de 2.420 hectares, conta com pecuária de ciclo completo de nelore e rúbia galega. Há também áreas destinadas ao cultivo de soja e milho.





A Fazenda Fortuna utiliza agricultura para renovação das pastagens e realiza a Integração Lavoura-Pecuária (ILP) na maioria das áreas. A pecuária é caracterizada pela recria de gado comercial e pelo ciclo completo do gado PO. Existem variedades de pastos como o Brizantão, Massai, Dictioneira, Mombaça e Xaraes. O arroz é usado para a renovação da pastagem nas áreas degradadas. Além disso, são cultivados soja, milho, capim ruziziensis para pecuária e milheto.





O sistema integrado das propriedades ainda conta com a verticalização da produção, no qual 100% da soja é utilizada na fábrica de ração implantada em 2001. Uma parte da oleaginosa é trocada por farelo, outra é esmagada na fábrica, o óleo extraído é vendido para pequenas indústrias de couro da região e o farelo esmagado é utilizado no confinamento. Metade da produção de milho também é usada na fábrica, que hoje possui 39 funcionários e 984 clientes cadastrados. Em 2015 foram produzidas 14 mil toneladas de ração.





A valorização e o investimento na mão de obra são outro ponto forte das propriedades. São 25 funcionários registrados que participam de capacitações e treinamentos sobre manejo racional, segurança no trabalho, primeiros socorros, doma racional, sanidade e manejo de pastagem. As fazendas possuem casas para os colaboradores casados, alojamento para os solteiros, refeitórios e área de lazer.





Sobre o prêmio – O Prêmio Sistema Famato em Campo é uma iniciativa da Famato juntamente com o Senar-MT e o Imea. Surgiu em 2015 com o objetivo de identificar no Estado práticas diferenciadas da pecuária. Na segunda edição, em 2016, buscou fazendas que desenvolvem sistemas com integração de culturas diversificadas, englobando produção agrícola, pecuária e floresta.





As sete propriedades de maior destaque receberam o troféu Sistema Famato em Campo. Dessas, as três mais pontuadas foram selecionadas para participarem de uma Missão Técnica na Europa em 2017.

Por Ascom Famato