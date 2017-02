O Sinop Futebol Clube venceu, o Operário Várzea-grandense, por 2 a 1, na Arena Pantanal, pela quarta rodada do Campeonato Mato-grossense. Com este resultado, a equipe sinopense se isola na ponta da tabela, com 10 pontos. Já o ‘Tricolor’ permanece na terceira colocação, com três e terá que buscar recuperação nas próximas rodadas. O primeiro gol foi marcado aos 42, com Andrezinho, que faz uma linda jogada em velocidade pela esquerda marcou um golaço: 1 a 0 para o Galo. Já o Operário de VG buscou movimentação e conseguiu empatar, no segundo tempo com Gean. Ele aproveitou rebote do goleiro Naldo e deixou tudo igual. Aos 42, a defesa do Operário falhou e Alex não perdoou e garantiu a vitória.

O Operário iniciou buscando resultado positivo na partia pressionado a equipe de Sinop As 03, Geílson chuta sem foça e Naldo defende com tranquilidade. Aos 6, dourado faz cruzamento perfeito e Cabralzinho que garante primeiro escanteio para o Sinop. Em seguida, Bahia surpreendeu livre e chutou forte, de fora da área, mas bola saiu na linha de fundo. Aos 8, Geílson finalizou bem e acertou uma bomba na trave. Aos 10, Tricolor pressionou e quase abriu o marcador com Geílson.





Aos 20, Morais cobrou escanteio, mas a a bola saiu pela linha de fundo. Aos 26, Cabralzinho puxou contra-ataque, a zaga cortou. Aos 36, Marinho, do Operário, tirou de cabeça bom cruzamento de Gean. Aos 41, Cabralzinho chegou pela linha de fundo e cruza para a área. A zaga Tricolor afasta. Aos 42, Andrezinho fez linda jogada em velocidade pela esquerda marcando um golaço. Sinop 1 x 0 Operário VG.

Na segunda etapa, as duas equipes voltaram sem alterações. Aos 2, Cabralzinho disputou por baixo, chutou mas Thiago tirou com tranquiladade. Aos 12, Cabralzinho fez jogada em velocidade, perdeu a bola e cometeu falta no zagueiro. Aos 15, Operário VG buscou o empate com Morais, que virou rápido e finalizou, mas o goleiro Naldo, do Sinop, defendeu. Aos 23, Geílson apareceu livre na área, mas não conseguiu finalizar e Naldo ficou com a bola. Aos 25, Kennedy cabeceou, mas a bola saiu por cima do travessão do goleiro do Sinop.

Aos 31, Thiago defendeu boa finalização dentro da área do Cabralzinho. Aos 32, mais pressão do Sinop com Jesus aproveitando erro do Operário e quase marcando o segundo do Galo. Aos 36, Elton finalizou de fora da área, o goleiro Naldo rebateu e Gean deixa tudo igual na Arena Pantanal: 1 x 1

Aos 42, a defesa do Operário falhpu e Alex aproveitou para deixar o Galo na frente do marcador e invicto no mato-grossense: Sinop 2 a 1.

O ‘Galo do Norte’ volta enfrentar o Operário Várzea-grandense na sétima rodado do Estadual, no dia 22, às 20h10, no estádio Gigante do Norte. Já time de Várzea Grande encara o Cacerense, no próximo domingo (12), às 18h, no estádio Geraldão em Cáceres.

Classificação Grupo A

Sinop – 10 pontos

Luverdense – 7

Operário VG – 3

Mixto- 3

Cacerense 1

Por Só Notícias/Cleber Romero (foto: Júlio Tabile/assessoria)