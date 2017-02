/ / Mulher tenta desarmar delegado para matar rival e morre

Assessoria | Sesp-MT e PJC-MT

Duas mulheres brigavam no meio da rua em São José do Rio Claro (299 km de Cuiabá), na manhã desta segunda-feira (06.02), quando o delegado municipal da cidade, Nilson André Farias de Oliveira, de folga e em carro particular, tentou conter as agressões, tendo uma delas, durante a briga, buscado desarmar o delegado, agarrando sua arma, momento em que houve um disparo, o qual atingiu fatalmente uma das mulheres.





De acordo com o delegado, ele estava indo para o trabalho e no caminho da delegacia viu Lilian Martins da Silva, 27 anos, em luta corporal com Lucélia Barbosa da Silva, tendo, imediatamente parado o veículo e abordado as duas com uma pistola, isso com a finalidade de conter as agressões.





Enquanto ele realizava a imobilização das agressoras, foi surpreendido por Lilian que segurou a arma em uma das mãos e tentou tomá-la do delegado.

Durante a tentativa de desarmar o delegado, houve um disparo que atingiu Lilian, sendo socorrida imediatamente pela autoridade policial, mas acabou falecendo.





Lilian Martins da Silva responde a inquéritos policiais por ameaça e tentativa de homicídio, todos envolvendo relacionamentos amorosos. A vítima da ameaça de morte, inclusive, é Lucelia Barbosa da Silva, conforme narrado em boletim de ocorrência registrado em janeiro de 2017.





A delegada regional de Nova Mutum, Alessandrah Marques Alecrim, está no local e presidirá as investigações. O diretor de interior da Polícia Civil, Wladimir Fransosi, foi para a cidade e acompanhará o caso.