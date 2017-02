/ / Luverdense vence o Cacerense de virada

O Luverdense venceu o Cacerense de virada por 2 a 1, no estádio Passo das Emas, esta tarde. Os três pontos vieram com uma dose de sofrimento, já que o time de Lucas do Rio Verde voltou a tomar um gol e teve que buscar o resultado. Com a vitória, o “Alviverde” vai a sete pontos e está na vice-liderança do Grupo A. A equipe de Cáceres fez dois jogos e perdeu ambos.

A partida estava bastante disputada, mas sem grandes chances para ambas as equipes. O Cacerense abriu o placar aos 35 minutos do primeiro tempo com Kaique. O jogador recebeu a bola e apenas tocou na saída do goleiro do Luverdense, Diogo Silva.

O segundo tempo também foi bastante movimentado e com o Luverdense buscando o empate. O gol saiu dos pés do atacante Macena aos 30 minutos deixando a partida em igualdade.

Aos 40 minutos, Eric foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. Rafael Silva cobrou bem e decretou a virada do clube de Lucas do Rio Verde.

Classificação

Grupo A

Sinop – 7 pontos

Luverdense – 7

Operário Várzea-grandense – 3

Mixto – 0

Cacerense – 0

Por Só Notícias/Alex Fama (foto: Só Notícias)