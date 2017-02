/ / Luverdense sai atrás no placar, e consegue a virada diante do Ope VG

Por Lucas do Rio Verde, MT

O Luverdense venceu o Operário VG por 2 a 1, de virada, e conquistou a primeira vitória no Campeonato Mato-Grossense. A partida foi disputada na noite desta quarta-feira, no Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde, pela segunda rodada do Campeonato Mato-Grossense. Os gols foram marcados por Macena e Rafael Silva, para o Verdão e Ruan, para o Tricolor.

O Operário VG abriu o placar no começo da partida, aos 17, após cobrança de escanteio. Depois da cabeçada de Geílson, o goleiro Diogo Silva espalmou e Ruan aproveitou para só completar. A virada do Verdão do Norte veio rápido: aos 27 e 29. O gol de empate foi marcado por Macena, e Rafael Silva virou.

Com a vitória, o Luverdense chegou aos quatro pontos na tabela e assumiu a vice-liderança ao lado do Sinop. O Operário VG é o terceiro colocado, com três pontos.

Na próxima rodada, o Luverdense recebe o Cacerense, domingo, no Passo das Emas. O Operário VG volta a campo no dia 08 de fevereiro, contra o Sinop, na Arena Pantanal, em jogo adiantado da quarta rodada.