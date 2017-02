/ / Luverdense bate Mixto na Arena e segue na vice-liderança no Estadual

O Luverdense derrotou de virada, há pouco, o Mixto, por 4 a 2, na Arena Pantanal. A partida foi válida pela 5ª rodada do Campeonato Mato-grossense 2017. Com o resultado, a equipe de Lucas do Rio Verde segue na cola do líder Sinop. O Luverdense tem 10 pontos e está na vice-liderança do grupo A. O Sinop tem os mesmos 10 pontos, mas é líder pelos critérios de desempate. O Mixto, por outro lado, tem apenas 1 ponto e está na lanterna da chave.

Pedro Augusto marcou o primeiro gol, após jogada aérea e rebote do goleiro Diogo Silva. Ainda na etapa inicial, no entanto, Marco Aurélio bateu falta e empatou para o Luverdense. No segundo tempo, o jogador cobrou falta na intermediária e virou para a equipe de Lucas do Rio Verde.

O terceiro gol do Alviverde veio dos pés de Dalton. Com dois gols de desvantagem, o Mixto foi para o “tudo ou nada”. Pará, em chute forte de fora da área, anotou para a equipe cuiabana e incendiou o jogo. Porém, Rodrigo Fumaça fez o quarto do Luverdense e decretou a vitória fora de casa.

Os dois times voltam a se enfrentar no próximo domingo (19), pela 6ª rodada do Estadual. A partida será disputada no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde. Antes, na quarta-feira (15), o LEC vai até Minas Gerais enfrentar o URT, em jogo válido pela primeira fase da Copa do Brasil.

Por Só Notícias/Herbert de Souza (foto: Só Notícias/Vanessa Fogaça)