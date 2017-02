/ / Investimentos e melhorias garantem a eficiência do sistema de abastecimento em Guarantã do Norte

Os investimentos em saneamento feitos pela Águas de Guarantã nos últimos meses têm garantido a qualidade e regularidade do sistema de abastecimento no município. Para ampliar o acesso à água tratada, a concessionária realizou a extensão de mais de mil metros de redes de distribuição de água e novas ligações. Com essa implantação, os bairros Jardim das Palmeiras e Maranata tiveram o fornecimento de água reforçado, beneficiando mais de 780 moradores nas regiões.





Na lista de melhorias, a concessionária também modernizou o sistema com a instalação de um inversor de frequência na Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT). O equipamento permite a gestão de pressão nas redes de distribuição de água, reduzindo as perdas de água e o consumo de energia elétrica. A ação irá melhorar ainda mais a eficácia operacional do sistema de bombeamento, garantindo a regularidade no abastecimento, não havendo intermitências.





Outra ação que aprimorou o abastecimento no município foi a implantação da Estação de Tratamento de Água, que duplicou a produção de água tratada na cidade. Localizada na sede da Águas de Guarantã, no Centro, a estrutura tem capacidade para tratar 180 mil litros de água por hora, garantindo o fornecimento de água tratada com ainda mais qualidade e regularidade para os moradores.





A concessionária executou outras importantes obras para assegurar um sistema ainda mais moderno e eficiente, entre elas, melhorias no sistema de captação de água bruta, com a instalação de novos conjuntos moto-bomba. As ações incluem também investimentos voltados para a modernização da estação elevatória, que funcionará com um sistema inteligente, controlando o envio de água de acordo com o consumo da população nos horários de pico.





“Estamos investindo constantemente para acompanhar o crescimento de Guarantã do Norte, garantindo a infraestrutura necessária e a promoção da saúde pública. Ainda tem muito a ser feito e a concessionária vai trabalhar para que a população continue recebendo água tratada com qualidade e regularidade, trazendo também a segurança e eficácia ao sistema de abastecimento”, destaca o gestor da Águas de Guarantã, Lineu Machado.





Para mais informações sobre os trabalhos, projetos e ações desenvolvidas pela Águas de Guarantã, acesse www.aguasdeguaranta.com.br ou ligue 3552 1047.







Assessoria de Comunicação Nascentes do Xingu