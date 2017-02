/ / Iniciada as aulas no IFMT Campus de Guarantã com visita do Reitor José Bispo

O Campus Avançado de Guarantã do Norte, inciou suas atividades em 2016, sendo suas aulas ministradas em um prédio cedido pela Secretaria de Educação, onde foram abertas 70 vagas para formar duas turmas no ensino médio.

Da Assessoria

O reitor do Instituto Federal do Mato Grosso (IFMT), José Bispo visitou o Campus Avançado de Guarantã do Norte. Bispo foi recebido pelo Prefeito Érico Stevan, vice- Prefeito Márcio Coronel Malavazi, o Diretor do Campus João Germano, Secretário de Educação Lucídio Luiz Garbinato, o vereador Zilmar Assis de Lima e as vereadoras Edileuza Oliveira Ribeiro e a líder do Prefeito na Câmara Municipal a vereadora Kátia Branbilla, além dos profissionais de educação do IFMT.

Na oportunidade houve uma rápida reunião, onde o Prefeito Érico Stevan e o Reitor discutiram importantes parcerias entre prefeitura e o IFMT, dentre elas o fortalecimento da educação no campo, o prefeito ainda garantiu o cascalhamento e patrolamento da MT 419, para que o acesso ao Campus e ao Aeroporto Municipal seja melhor.

Foi discutido ainda reinvindicações que serão levadas ao Governo do Estado para pavimentação asfáltica da rodovia que liga o Campus e também o interior de Guarantã do Norte e Matupá, possibilitando o trânsito dos alunos, professores, produtores e escoamento da safra.

O Campus Avançado de Guarantã do Norte, iniciou suas atividades em 2016, sendo suas aulas ministradas em um prédio cedido pela Secretaria de Educação, no antigo Colégio Paulo Freire onde foram abertas 70 vagas para o curso técnico de agropecuária, onde o aluno faz o curso técnico e o Ensino Médio na instituição.

A visita do Reitor José Bispo teve ainda outro motivo especial, no dia 01 de fevereiro se deu início das aulas já nas novas e modernas instalações do Campus, no antigo Seminário Cavanis, local doado pela prefeitura para o IFMT, agora já com os cursos de Bacharel em Zootecnia, Licenciatura em Ciências da Natureza com habilitação em Biologia, Tecnólogo em Agropecuária Industrial, cursos de formação em técnicos em agropecuária integrado ao ensino médio.