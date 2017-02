/ / Informativo do SINE-Sistema Nacional de Emprego

O

Sistema Nacional de Emprego -

SINE de Guarantã do Norte/MT, dentre suas atividades, vem através deste comunicar a todos que fizeram suas ( CTPS) Carteira de Trabalho e Previdência Social, modelo informatizada, quais se encontram pendentes sua retirada desde o ano de 2015 até os dias atuais, que compareçam a unidade do mesmo, com seu protocolo em mãos.